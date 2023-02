Festa das Colheitas tem início em Caxias do Sul

Começou nesta sexta-feira (24) a Festa das Colheitas 2023, no Centro de Eventos da Festa da Uva. Serão três finais de semana dedicados à fartura do Interior de Caxias do Sul, maior produtor de hortifrutigranjeiros do Rio Grande do Sul. A entrada é gratuita. Os portões abrem às 14h de sexta-feira e às 10h no sábado e domingo.

O prefeito Adiló Didomenico destaca a opção de consolidar a realização bienal da Festa das Colheitas, nos anos ímpares, intercalando com a Festa da Uva. "Queremos celebrar a produção de Caxias do Sul. Não somente a uva, que é a fruta símbolo do nosso município, mas todos os produtos diversificados que são produzidos aqui na região vão estar aqui na exposição", afirma o prefeito.

"É um convite para celebrar o trabalho do nosso produtor, que movimenta a nossa economia — complementou o presidente da Festa da Uva, que também realiza a Festa das Colheitas", Fernando Bertotto.

O secretário da Agricultura, Rudimar Menegotto, afirma que a comunidade tem muito a celebrar. "Hoje temos o título de maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado. Fizemos um levantamento e comercializamos para 18 estados", frisa.

As atividades para o público vão desde palestra sobre o cultivo de orquídeas até torneio de quatrilho, passando por seminário de queijos, baile e apresentações artísticas - Os Bertussi animam a primeira noite do evento. As vinícolas e o agronegócio familiar estarão comercializando produtos típicos locais. Na parte da gastronomia, diversos empreendimentos com opções variadas, além do prato tradicional de polenta brustolada, salame e queijo, similar ao que foi servido na última Festa da Uva. Uma parte do valor arrecadado com o prato típico - 15% - será revertido para a FAS.

A Festa conta ainda com recreação para as crianças, atrações culturais e feira multissetorial. Uma novidade desta edição é a exposição de orquídeas. Nos dois primeiros finais de semana haverá a exposição e vendas das flores e, no último, também será realizado, pela primeira vez em Caxias, o Encontro Estadual de Orquídeas. Também não poderia faltar o Parque de Diversões, que segue aberto toda a semana, com exceção das segundas-feiras, na entrada dos Pavilhões, ao lado do estacionamento.

É importante destacar que a Festa das Colheitas não tem cobrança de ingresso, a entrada é gratuita. Haverá cobrança de estacionamento, por ser uma concessão. A programação completa pode ser acessada no link https://tinyurl.com/colheitas-programacao. No segundo domingo de Festa, um motivo adicional para ir aos pavilhões: será dia de passe livre no transporte coletivo.