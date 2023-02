UCPel oferece mais de cem vagas pelo Prouni em Pelotas

Começam amanhã (28) as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni). A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) disponibiliza 121 bolsas integrais para cursos presenciais e a distância, sendo 31 delas destinadas somente ao curso de Medicina.

Para participar concorrendo à bolsa de 100%, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo e se encaixar em critérios sociais (como ter estudado em escola pública).

O período de inscrições vai até o dia 3 de março. Efetuadas em uma única etapa as candidaturas acontecem exclusivamente pela internet, no site do programa.

Serão 121 bolsas integrais: todos os cursos da UCPel com abertura de turma inicial neste semestre disponibilizam vagas — exceto Farmácia. O destaque são as 31 bolsas de 100% destinadas somente ao curso de Medicina.

Os candidatos pré-selecionados estarão disponíveis na página do Prouni na internet. Em primeira chamada, no dia 7 de março de 2023, com entrega dos documentos de 7 a 16 de março; e em segunda chamada, no dia 21 de março de 2023, com entrega dos documentos de 21 a 30 de março.

A inscrição para participação na lista de espera será entre os dias 5 e 6 de abril, com o resultado divulgado em 10 de abril. A entrega da documentação ocorrerá de 10 a 19 de abril. Na UCPel, o estudante pré-selecionado para curso no qual não houver formação de turma no período letivo inicial será reprovado devido a esse motivo, conforme orienta a Portaria Normativa nº 1, de 2 de Janeiro de 2015 - Art. 21 do MEC.