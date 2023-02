As fortes chuvas que atingiram Frederico Westphalen na noite da última quinta-feira (23) causaram diversos estragos, com um acúmulo de mais de 250 mm de água em apenas uma hora. Desta forma, em busca de amenizar os impactos, o vice-prefeito João Vendruscolo visitou diversos bairros e comunidades do município, na manhã da sexta-feira (24), para entender a situação de cada morador atingido pelo grande volume de água e encontrar soluções.

O secretário de Obras Paulo Tiggemann e o representante da Defesa Civil municipal, Gilberto Souza, acompanharam o vice-prefeito. "Frederico Westphalen é uma cidade que está em constante expansão e se desenvolvendo cada vez mais. Com isso, também surgem novos problemas. Nós sabemos disso e estamos em busca de soluções. Por isso, hoje estamos indo em diversos bairros e comunidades do interior do município e analisando cada situação e de que forma podemos melhorar", destacou Vendruscolo.