Hospital de Bom Jesus retoma as cirurgias eletivas pelo SUS

Depois de cerca de 15 anos, o Hospital de Bom Jesus retomou a realização de cirurgias eletivas pelo SUS. Os dois primeiros pacientes foram atendidos pelo médicos anestesista Luiz Aumond e a cirurgiã Ana Luiza Pereira Velho na última quinta-feira (23).

A busca pela reabertura do centro cirúrgico passou por diversas etapas, explica o vice-prefeito e interventor do hospital Diogo Kramer Boeira. Inicialmente, foi firmado um novo formato de gestão da instituição com a Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). Em seguida, foi colocado em prática um plano de ação para que alguns serviços passassem novamente a serem oferecidos a população, como a reabertura do centro cirúrgico.

Diogo Kramer ressalta que foram investidos em torno de R$ 150 mil na aquisição de equipamentos e outras reformas realizadas para que fosse expedido o alvará de funcionamento pela Vigilância Sanitária. Os recursos foram destinados pelo município em projetos aprovados pela Câmara de Vereadores, como o que autoriza a complementação dos valores pagos aos profissionais que atuam nesse setor.

O plano de trabalho estabelece incialmente a realização de 20 cirurgias eletivas por mês apenas para Bom Jesus. " Esse número é para assegurarmos também cobertura aos demais municípios da região, com quem procuraremos pactuar", destaca Diogo. A partir do momento em que a Agência Transfusional estiver funcionando, poderão ser realizadas cirurgias mais complexas e de urgência. A adequação do espaço destinado para o banco de sangue do hospital teve a colaboração do grupo de voluntárias Vó Joaninha, que doou R$ 28 mil.

O médico Luiz Aumond relatou que é com grande satisfação que retorna a Bom Jesus, local em que iniciou sua função como anestesista, para auxiliar na implantação do plano definido para o centro cirúrgico. "Quero trazer as ideias, como a que tivemos em Vacaria, dos 'plantões da região', reativando Bom Jesus como uma microrregião, incluindo Jaquirana, Ausentes e Monte Alegre dos Campos", explica.

A prefeita Lucila Maggi ressalta que este é um dia que dever ser comemorado pela comunidade, pelos agentes públicos, médicos, colaboradores. Para Lucila, este é o resultado em que aparecem muitas mãos e o poder da oração.

"Quando assumi, em janeiro de 2021, recebi a notificação que o hospital fecharia em 15 dias. Não aceitei. Essa seria a reação de qualquer bom-jesuense nascido neste hospital", relata a prefeita. Segundo ela, a alternativa, naquele momento, foi correr contra o tempo e pedir ajuda em todas as esferas necessárias. Após várias tratativas, em março do ano passado, a gestão passou a ser compartilhada com a Fucs. "Foram dias de desafios e lutas incansáveis, mas nunca perdemos a fé, e hoje, o hospital volta a realizar cirurgias e muitas reformas na estrutura do prédio sendo concluídas", relata.