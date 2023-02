Câmara de Viamão apresenta projeto de protocolo contra violência sexual e assédio às mulheres

A vereadora Fátima Maria (PT) protocolou, na Câmara Municipal de Viamão, o projeto de lei 06/2023, que institui no município o "Protocolo Não é Não" de enfrentamento e atendimento às vítimas de violência sexual ou assédio em estabelecimentos como bares, boates e locais de festas de grande circulação no âmbito do município.

A matéria ainda receberá pareceres das comissões permanentes antes da votação.

De acordo com o a vereadora, o protocolo terá como princípios a celeridade, o atendimento humanizado, o respeito à dignidade e à honra, o resguardo da intimidade e da integridade física e psicológica da vítima, assim como a preservação de todos os meios de prova em direito admitidos. "Toda a sociedade deve ter a responsabilidade de prevenir, punir e eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas, notadamente a violência sexual, grave violação aos direitos humanos e à cidadania", enfatiza Fátima.

O PL determina que mulheres e meninas vítimas de assédio ou violência sexual devem ser respeitadas em suas decisões e prontamente atendidas por funcionárias e funcionários do estabelecimento para relatar a agressão, resguardar provas ou qualquer evidência que possa servir à responsabilização do agressor. Além disso, o PL também estabelece que mulheres e meninas podem ser acompanhadas por pessoa de sua inteira confiança, devendo ser imediatamente protegidas do agressor.

Para a implementação destas medidas, Fátima ressalta que deve haver uma capacitação dos profissionais dos estabelecimentos e a garantia de um espaço de acolhimento seguro no interior do local. "É muito importante assegurar que o atendimento à vítima seja realizado em conexão com a rede de proteção do poder público competente. Há necessidade de acionar o agente da autoridade policial para que, simultaneamente ao atendimento da vítima, sejam adotadas as providências em relação ao agressor", afirma.

Ao tomar conhecimento da ocorrência de violência, o colaborador, responsável e/ou funcionário do estabelecimento deve acolher a vítima de forma respeitosa e direcioná-la para local reservado, informando sobre os procedimentos adotados.