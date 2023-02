Câmara de Caxias debate criação de rota turística

Criar a Rota Turística Passo do Vinho, em Caxias do Sul, é a intenção de um projeto de lei, de autoria do Executivo Municipal e discutido pela Câmara Municipal. A matéria oficializa a presença do município no destino enoturístico de mesmo nome, integrando-se com Flores da Cunha, Nova Pádua e Nova Roma do Sul. O texto, discutido na quinta-feira passada, retornará à pauta, para segunda discussão e votação.

De acordo com a proposição, o Destino Enoturístico Passo do Vinho existe desde 13 de dezembro de 2018, por iniciativa de um grupo de empreendedores. As finalidades são preservar, fomentar, impulsionar e fortalecer a vitivinicultura, o turismo, os aspectos culturais e as tradições da Região Uva e Vinho.

Conforme a matéria, o Passo do Vinho é um destino turístico que tem a sua essência no enoturismo, na enogastronomia, no turismo cultural, no ecológico e no de aventura.

Atualmente, o destino tem 17 Vinícolas, restaurantes, pousadas e atrações turísticas das cidades de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua e Nova Roma do Sul, e se destacam pela singularidade da cultura italiana da região. Atualmente, fazem parte da rota: a Cantina Tonet, a Vinícola Lovatel, o Museu São Braz, a Vinícola Don Severino, a Vinícola Don Giusepp, a Vinícola Zanrosso, a Vinícola Rossato e a Vinícola Don Affonso.