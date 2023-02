Prorrogadas as inscrições para a corte da Fenavinho

As candidatas à corte da 18ª Fenavinho ganharam tempo extra para confirmar sua participação no certame que definirá as futuras Imperatriz do Vinho e Damas de Honra da mais importante festa do município. O prazo para efetivar a inscrição (com formulário disponível no site www.fenavinho.com.br) foi prorrogado até o dia 1 de março.

O concurso é um dos mais simbólicos eventos da Fenavinho, assim como o Vinho Encanado e o Desfile Cultural, fazendo parte desde a primeira edição da festa, realizada em 1967. Dessa forma, compõe uma das etapas de maior envolvimento comunitário da celebração.

Para participar, é necessário ter entre 18 anos e 35 anos, possuir o ensino médio completo e morar ao menos há dois anos em Bento Gonçalves - o regulamento completo pode ser encontrado no portal da festa. As inscrições são gratuitas.

Depois de terem suas inscrições homologadas, as concorrentes terão um calendário de atividades preparatórias ao concurso, o que inclui visitas a pontos turísticos, aulas de postura e lições sobre a história da Fenavinho, de Bento Gonçalves e da vitivinicultura local. No concurso, serão avaliadas por uma comissão julgadora que levará em conta aspectos como apresentação pessoal, comunicação e expressão, simpatia e cordialidade, beleza, desenvoltura, entre outros atributos. Mais uma vez, neste ano o público ajudará a eleger o trio de soberanas, computando pontos extras à sua candidata favorita em enquete no Google Forms.