Ex-combatente da FEB reencontra o banho de mar em Imbé aos 101 anos

O projeto Rede Praia Acessível, que integra a Operação RS Verão Total, do Governo do Estado, proporcionou a um casal de idosos do balneário Imara, em Imbé, o reencontro com o mar. Foi a primeira vez da iniciativa nessa localidade do município.

Sentados e seguros em cadeiras anfíbias adaptadas, o ex-combatente da extinta Força Expedicionária Brasileira (FEB), Antônio Patrício da Silva, de 101 anos, e a esposa, Dorvalina Becker dos Reis, de 89, acessaram a praia por meio das esteiras de madeira instaladas pela prefeitura, seguiram até a beira da praia e aproveitaram, por alguns minutos, um refrescante banho de mar, acompanhados da equipe que participa das iniciativas do banho assistido. A ação ocorreu na semana passada.

A iniciativa, que tem como objetivo proporcionar a idosos e pessoas com deficiência (PcD) o contato com a água do mar neste verão, teve a participação de mais duas pessoas, sendo um senhor e uma menina. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos (Semdhi).

"O resultado dessas ações tem sido bastante positivo. Estamos proporcionando momentos felizes para pessoas de diversas idades que, na sua grande maioria, não conseguem vir à praia por seus próprios meios", comenta a secretária Daiana Godoy, titular da Semdhi. "Ver a alegria dessas pessoas em situações como essa é gratificante e mostra que a inclusão é um caminho cada vez mais necessário", complementa.

As edições semanais dos banhos de mar assistidos ocorrem no Centro e nos balneários Mariluz e Santa Terezinha, no município de Imbé. No Centro, junto à Guarita Central, a ação ocorre às sextas-feiras e sábados, das 10h às 11h30min; no Balneário Mariluz, junto à Avenida Mariluz, às segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h30min; e no Balneário Santa Terezinha, junto à Rua Edith de Lourdes, às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h30min.