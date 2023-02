Comunidade de Erechim aponta prioridades na mobilidade urbana

Foram apresentadas em reunião online, na Prefeitura de Erechim as dez diretrizes do novo Plano de Mobilidade Urbana do município, elaboradas pela empresa Go Soluções com base em informações coletadas junto à população da cidade por meio de pesquisas e audiências públicas.

Esses dados serviram de base para um plano de ação exposto ao vice-prefeito de Erechim, Flavio Tirello, ao secretário de Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos, ao secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, servidores da Secretaria de Planejamento, e representantes de entidades civis e população na última quinta-feira.

A engenheira civil Eliara Riasyk Porto fez a apresentação das 10 diretrizes que compõem esta etapa do plano, cuja versão final deve ser apresentada à comunidade no mês de abril.

As 10 diretrizes do plano foram estruturadas de acordo com os seguintes eixos temáticos: segurança e circulação viária; gestão democrática; acessibilidade universal, PcD e inclusão; cicloativos e transporte não motorizado; transporte público, coletivo e outros; integração dos modos públicos e privados; polos geradores de viagem e transporte de cargas; áreas e horários de acesso e circulação restrita e controlada, estacionamentos; instrumentos de financiamentos do transporte coletivo e da infraestrutura; e inovação.

Segundo a engenheira, as diretrizes apresentadas é que "darão o encaminhamento para a formulação da lei do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável". Conforme Eliara, a comunidade, tanto nas pesquisas de campo, quanto nas leituras comunitárias, apontou algumas demandas no transporte coletivo, na questão cicloviária, em cruzamentos, sobre a velocidade das vias, entre outras. "São problemas que as pessoas relataram em diversas oportunidades de construção do plano, que nós conseguimos mensurar em campo, e tudo isso, foi transformado em diretriz e cada uma delas com várias ações. O objetivo é deixar a prefeitura ciente destas demandas, e, além disso, ter uma noção estimada de quanto isto pode custar. Por exemplo, para fazer tantos quilômetros de ciclovia isso vai ter um custo estimado de tal valor", explica a engenheira civil.

O Plano de Mobilidade Urbana faz parte da adequação à Lei Federal 12.587/2012 e vai permitir, entre outras ações, a busca de recursos do governo federal para investimentos no município.

O secretário de Planejamento disse que esta é uma etapa muito importante

Na ocasião, o vice-prefeito de Erechim, Flavio Tirello, disse que o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável é um estudo muito importante que vai impactar, diretamente, no futuro do município. "Este é um estudo para fazer a cidade avançar, que está trabalhando com a mobilidade sustentável, que prioriza e valoriza o bem-estar das pessoas, das famílias erechinenses", disse.