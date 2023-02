Estudantes de Educação Física tem oportunidade de estágio na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), na Prefeitura de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. De acordo com o titular da pasta, Daniel Becker, a ideia é que os estagiários atuem na maior parte das atividades oferecidas, como as ações do Programa Melhor Idade, Iniciação Esportiva e ginástica laboral, entre outras. A contratação é imediata. Os interessados no estágio devem encaminhar seus currículos para o e-mail da [email protected]