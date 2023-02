Campanha do Fundesa-RS alerta para cuidados sobre Influenza Aviária

O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) lançou uma campanha de alerta nas principais regiões produtoras de aves do Rio Grande do Sul. São três spots de áudio veiculados em emissoras de rádio locais, que têm como foco a biosseguridade nas granjas. A medida foi uma sugestão da Associação Gaúcha de Avicultura, validada pelo Conselho Técnico Operacional da Avicultura do Fundesa, tendo em vista a ocorrência de casos de Influenza Aviária cada vez mais próximos, como no Uruguai e na Argentina.

Com linguagem acessível e mensagens claras, os áudios recomendam cuidados no acesso às granjas e destacam a importância de notificar quaisquer sintomas, tanto dentro dos estabelecimentos quanto em aves silvestres em áreas externas. O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS, Rogério Kerber, pontua que todos os que produzem precisam estar atentos e cuidar das propriedades e dos plantéis. "É um momento de atenção para que o Rio Grande do Sul mantenha seu status de área livre de Influenza Aviária, como o restante do Brasil", destaca.

Kerber salienta que a Influenza não é transmitida a partir do consumo de carne e ovos. Ele afirma que os casos nos países vizinhos foram registrados em aves silvestres e isso não prejudica a exportação. "Por isso, evitar o ingresso da doença em granjas comerciais é o ponto mais importante no momento e isso está totalmente nas mãos do produtor", alerta. Em janeiro, o Fundesa-RS imprimiu cartazes e folhetos também para alertar sobre a importância de atenção sobre o tema. O comunicado foi distribuído nas inspetorias veterinárias, escritórios da Emater, prefeituras, Sindicatos Rurais e de trabalhadores rurais. O material foi desenvolvido pela Secretaria da Agricultura.