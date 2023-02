Prefeitura de Gravataí apresenta projeto Novo Centro, com modernização do espaço público

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, apresentou, na manhã desta quinta-feira (23), o projeto do "Novo Centro" de Gravataí, obra de infraestrutura que tem o objetivo de modernizar os espaços públicos, estimular o comércio, oferecer novas opções de lazer e melhorar a mobilidade urbana. Zaffalon estava acompanhado pelos secretários de Serviços Urbanos, Paulo Garcia, e de Mobilidade Urbana, Guilherme Ósio.

Segundo a apresentação do chefe do Executivo, uma das principais atrações será a implementação de uma rua coberta, na Rua Prefeito José Link, entre a rua Dr. Luiz Bastos do Prado e a Avenida José Loureiro da Silva. O espaço será criado entre as praças da Bíblia e Dom Feliciano, que serão totalmente revitalizadas. A Rua Coberta terá espaço para cerca de 30 empreendimentos gastronômicos e comerciais, além de um palco multiuso e área para lazer.

"Gravataí está em um novo patamar de desenvolvimento, e o Centro precisa acompanhar o crescimento da cidade. Além de resolver problemas no trânsito na área central, uma das nossas intenções é oferecer cada vez mais espaços de lazer e de entretenimento à comunidade. Gravataí tem se consolidado como uma das melhores cidades do Estado para investir e estamos tornando também um lugar cada vez melhor para morar e viver", destacou Zaffalon.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, a empresa que ficará responsável pela obra da Rua Coberta será conhecida em março, e os trabalhos começam ainda no primeiro semestre. "Este conjunto de ações mudará a vida das pessoas, fomentará a economia e reorganizará o trânsito", projeta Paulo Garcia.

As duas praças no entorno da Rua Coberta também ganharão uma quadra poliesportiva, playground, espaço para shows e eventos e ciclofaixa. Na mesma área serão revitalizados os pontos de táxi, criadas novas vagas de estacionamento e construídos novos banheiros públicos.

Além disso, entre as ações de urbanismo no Centro, algumas quadras ganharão parklets — minipraças que ocupam o lugar de uma ou duas vagas de estacionamento e funcionam como uma extensão da calçada, servindo como um espaço público de lazer e convivência, com bancos, mesas, floreiras, entre outros elementos. Outra novidade será a colocação de contêineres fechados de coleta seletiva em diversos pontos para o descarte de resíduos secos, além da implantação de novas lixeiras.

No que diz respeito à mobilidade urbana, algumas ruas terão sentido único ou mudarão de sentido, com o objetivo de dar melhor fluidez ao trânsito na área central, com base em estudos da Secretaria de Mobilidade Urbana. Também está prevista uma série de obras de recapeamento em diversas vias centrais, entre elas trechos da Anápio Gomes, da José Costa Medeiros, da Coronel Sarmento e da José Loureiro da Silva. Ainda está prevista a implantação de novas ciclovias e ações de sinalização viária.

"Nossa intenção com as mudanças no trânsito será dar mais eficiência ao sistema, reduzir pontos de conflito, melhorar a fluidez, manter as vagas de estacionamento e garantir um melhor deslocamento", detalha o secretário de Mobilidade Urbana, Guilherme Ósio.

Participaram do ato nesta quinta-feira o vice-prefeito, Dr. Levi Melo, secretários municipais, vereadores, líderes empresariais e comerciantes do Centro. De acordo com o prefeito Zaffalon, a apresentação do projeto à sociedade também é uma forma de abrir o debate para eventuais ajustes na proposta.