Nova Petrópolis realiza show de aniversário

Conhecido como Jardim da Serra Gaúcha e detentor dos títulos de Capital Nacional do Cooperativismo, Cidade Internacional do Folclore IOV Brasil e Cidade Educadora, o Município de Nova Petrópolis comemora 68 anos de emancipação na próxima terça-feira, 28 de fevereiro. Entre as atrações do aniversário ocorrerá o show da dupla Lucas e Felipe, no domingo, 26 de fevereiro, às 19h, na Rua Coberta, com entrada gratuita.

Criada em 7 de setembro de 1858, a Colônia Provincial de Nova Petrópolis tornou-se distrito de São Sebastião do Caí em 1875. A lei de emancipação de Nova Petrópolis foi promulgada em dezembro de 1954, sendo que o Município foi efetivamente instalado em 28 de fevereiro de 1955, data que passou a ser considerada para o aniversário.

"Nova Petrópolis possui uma história rica e bonita, construída com o trabalho de várias gerações que nos antecederam. Da mesma forma, temos títulos que demonstram nossos valores, a nossa riqueza cultural e as belezas naturais deste lugar. Somos reconhecidos pela qualidade de vida aqui oferecida. Motivos não faltam para comemorar esta data tão especial, e queremos fazê-lo ao lado da comunidade e também dos visitantes, que prestigiam Nova Petrópolis de janeiro a dezembro", declara o prefeito Jorge Darlei Wolf.

A dupla sertaneja Lucas e Felipe volta a Nova Petrópolis para um grande show na Rua Coberta neste domingo, 26 de fevereiro. A apresentação com entrada gratuita ocorre às 19h, no palco da Rua Coberta, integrando a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha e do Sommer Bier Festival.