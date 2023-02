A partir deste ano, as escolas municipais da rede pública de Taquara passarão a ter em seus currículos atividades interdisciplinares sobre o tropeirismo no Rio Grande do Sul, em especial no espaço geográfico que compreendia a antiga "Taquara do Mundo Novo". Serão abordados aspectos históricos e culturais deste movimento.

O conteúdo será ministrado em todas as etapas do ensino de forma a complementar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) e o Documento Orientador Municipal (DOM). O projeto de lei para atividades do tropeirismo nas escolas, aprovado na Câmara nesta semana, teve parceria dos tradicionalistas Valter Fraga Nunes e Marco Aurélio Angeli.

"Queremos ser referência em todo o Rio Grande do Sul no resgate e fomento dos estudos sobre o tropeirismo. Este movimento foi importante para o desenvolvimento de Taquara e faz parte da nossa história", destacou a prefeita Sirlei Silveira.

Para o ano, também está sendo elaborada uma cartilha sobre o tropeirismo para ser utilizada na formação de professores, onde o tema será apresentado aos docentes. "Para junho, estamos organizando o I Encontro de Tropeiros, Carreteiros e seus Descendentes com alunos de escolas de Taquara e comunidade geral. Será um momento marcante", lembrou Sirlei.