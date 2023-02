A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo executou a instalação de redes de esgoto e água na rua Theófilo Henn. Além disso, após as obras, o local vai receber pavimentação.

O trecho passou por melhorias na semana passada. Com a nova rede de água, a comunidade vai receber abastecimento contínuo e, com a nova rede de esgoto, ligada à ETE, dar o tratamento adequado para resíduos domésticos, evitando a contaminação do lençol freático e poluição do arroio no bairro.

O vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, afirmou que os investimentos no bairro fazem parte de uma série de melhorias que o local vem recebendo. "Agora que o Roselândia tem sua própria ETE, temos diversas obras para fazer no local e ligar as casas à rede de esgoto. E, toda vez que visitamos o bairro, conversamos com os moradores da Theófilo sobre essas demandas. Felizmente, vamos poder aproveitar essas obras de redes e ainda trazer pavimentação neste trecho, que era um pedido da comunidade", comenta