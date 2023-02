Feirão do Emprego em Erechim abre inscrições para empresas

A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, está organizando o 1º Feirão do Emprego 2023, que faz parte do Qualificar Erechim Empregos, integrando a programação dos 105 anos de Erechim. O evento será no dia 11 de março, das 8h às 17h no Ginásio do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali.

Assim como nas duas edições do ano passado, o evento vai contar com cursos rápidos e pré-inscrições para cursos gratuitos. As empresas que quiserem divulgar vagas de empregos podem entrar em contato com a SMDEIT até o dia 28 de fevereiro, pois os espaços são limitados e a distribuição será por ordem de inscrição. A secretaria fica na Rua Eustachio Santolin, 35 - bairro Bela Vista. Outras informações no telefone (54) 3520-7004 e no e-mail [email protected]

A Fgtas/Sine Erechim e o Programa RS TER, desenvolvido pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social são parceiros da ação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, comenta que o feirão pretende ajudar a qualificar e completar os quadros funcionais das empresas do município. "Realizamos mais um feirão, a fim de ajudar as empresas e principalmente as pessoas que querem se colocar ou recolocar no mercado de trabalho", destaca o secretário.