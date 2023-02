Taquara realiza melhorias no Rio Padilha

Os servidores da Prefeitura de Taquara estão atuando, há uma semana, na limpeza do leito e no plantio de gramíneas às margens do Rio Padilha. Segundo o secretário de Obras e Serviços, Bruno Cardoso, está sendo realizada uma ação preventiva, que objetiva evitar alagamentos na zona rural, principalmente, em pontos onde há erosões próximas às estradas.

"Estamos trabalhando para nos anteciparmos aos temporais, pensando no direito de ir e vir, na qualidade de vida e na segurança de todos que moram no Distrito de Padilha e arredores", destacou o secretário municipal. A prefeita Sirlei Silveira também salientou a importância dos serviços de prevenção que estão sendo executados, tanto nos rios, quanto nos arroios situados em Taquara.

"Prevenir é melhor do que remediar. Estamos atentos em relação às áreas com histórico de alagamentos, trabalhando no interior e na cidade por mais segurança para todos. Sabemos o quanto é triste vermos famílias ficando desabrigadas por causa das chuvas, e queremos evitar que esses fatos se repitam. Aproveito esta fala para pedir à comunidade que faça a sua parte, descartando o lixo diário nos locais adequados para o bem de todos", frisou a chefe do Executivo.