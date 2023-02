Feira da Colônia Japonesa de Ivoti acontece no domingo

Como já vem ocorrendo nos últimos meses, a próxima edição da Feira na Colônia Japonesa de Ivoti contará com muitas atrações e novidades. Um dos destaques deste domingo (26) é a presença do cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, além das tradicionais atividades culturais. A programação ocorre das 9h às 17h, na Rua Sakura, 1353, ao lado do Memorial da Colônia Japonesa, com entrada gratuita.

Christensen é convidado do cônsul do Japão em Porto Alegre, Takashi Yokoyama, e participará do momento de hasteamento das bandeiras novas do Brasil, Japão, RS e Ivoti, entregues pela Prefeitura de Ivoti. O prefeito, Martin Kalkmann, o vice-prefeito e secretário de Administração, Marcelo Fröhlich, além do presidente da ACENB Ivoti, Paulo Toshio Tanaka, integrarão o momento, marcado para às 10h45min, em frente ao Salão Social.

Além disso, haverá comidas típicas japonesas, artesanato, cultura japonesa, bonsai, produtos japoneses e coloniais. A Feira na Colônia Japonesa conta com o apoio da Prefeitura de Ivoti e Sicredi Pioneira. A programação completa pode ser conferida no site www.ivoti.rs.gov.br