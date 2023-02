Vera Cruz projeta pavimentação de 100% das ruas

O Município de Vera Cruz vai pavimentar mais 26 km de ruas e estradas. Serão 16 km de calçamento em 85 ruas, somente na zona central, contemplando assim a totalidade das vias da área urbana com calçamento, e mais 10 quilômetros de pavimentação em estradas do interior. O anúncio das obras foi feito na tarde de quarta-feira (22), em coletiva de imprensa realizada pelo Prefeito Gilson Becker. O Projeto de Lei para autorização do investimento foi encaminhado à Câmara de Vereadores.

Para realizar as obras, o Município de Vera Cruz pretende financiar R$ 15 milhões, a partir de uma linha de crédito da Caixa, com seis meses de carência e mais 72 meses para pagar. O investimento ocorre nos mesmos moldes dos calçamentos anunciados em 2019, em que os moradores participam através de contribuição de melhoria, podendo parcelar o custo da obra em até 120 meses com prestações de no mínimo R$ 62,41, pagas a partir da entrega do calçamento.

Conforme o Chefe do Executivo, na zona urbana serão 14,2 km de pavimentação pelo Finisa, mais dois quilômetros que estão sendo pavimentados com emendas parlamentares.

Além disso, já estão previstas obras em Vila Progresso, Entre Rios, Dona Josefa, Mato Alto e Coxilha Mandelli, bem como a continuidade da pavimentação de Linha Henrique D'Ávila. Com essas obras, serão pavimentados mais 10 quilômetros do interior do município com blocos intertravados. Para reduzir o custo das obras, a base dos calçamentos continuará sendo realizada pela Secretaria de Obras, como ocorreu nas pavimentações anteriores.