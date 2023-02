São Leopoldo promove Terreirão do Samba no sábado

O Terreirão do Samba vai trazer uma prévia do que as escolas de samba estão preparando para o carnaval de São Leopoldo 2023. As entidades carnavalescas vão se apresentar no dia 25 de fevereiro na quadra da escola de samba Império do Sol, localizada na rua São Domingos, 427, bairro São Miguel. O show das escolas tem início às 21h com acesso gratuito.

"Viemos em um crescente de ações e eventos organizados em parceria com as escolas de samba de forma gratuita para a população. Este ano o carnaval passa a ser um projeto anual, cultural, social e educativo, com eventos, seminário, desfile oficial e oficinas do samba", destaca a secretária interina de Cultura e Relações Internacionais, Luísa Gonçalves.

As apresentações seguem a ordem do desfile de carnaval: Império do Sol, Acadêmicos Verde e Rosa, Estação Primeira de São Léo, Imperadores do Sul e Leões da Feitoria.

"Aguardamos todas e todos na quadra da Império do Sol neste sábado, dia 25, às 21h, para acompanhar as cinco escolas de samba de São Leopoldo e, após, aproveitarem o show com Os Medinas", convida a secretária.

As escolas também vão ter uma praça de alimentação com o objetivo de converter em rendimentos para o desfile, programado para o dia 11 de março na Passarela do Samba (avenida Dom João Becker, centro).