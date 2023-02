Sinos mantém boa qualidade da água em janeiro, aponta consórcio

O Consórcio Pró-Sinos divulgou os dados de janeiro do Programa de Monitoramento Espacial, que verifica as condições das águas do Rio dos Sinos em 24 pontos. O levantamento mostrou a habitual diferença de valores na qualidade da água entre as porções 1 e 2 da bacia, causada pelo lançamento de esgotos não tratados nos cursos de água, que ocorre nas regiões densamente habitadas.

Segundo o diretor-técnico do consórcio, Hener de Souza Nunes Júnior, em janeiro foi constatada uma boa qualidade nos pontos da Porção 1. "O IQA calculado manteve-se com bons valores. O resultado pode ser atribuído à manutenção de uma vazão regular, adequada para o período do ano, mas pequena devido à estiagem", informa. Segundo o diretor, como sempre ocorre nessa época do ano, o pequeno volume de chuvas faz com que os pontos mais próximos das nascentes apresentem uma boa qualidade, todos na região denominada Alto Sinos. Os demais pontos da Porção 1 apresentam qualidade "regular" da água, transparecendo o efeito dos esgotos urbanos.

Na segunda porção, de acordo com o diretor, a qualidade da água apresentou oscilações, tendo alguns pontos com melhora no IQA, e outros, com piora. "Não é possível indicar uma tendência a partir da simples observação dos resultados, mas pode-se constatar que eles se mantiveram dentro de valores característicos, sem afastamento significativo da média", aponta. O ponto que causou surpresa, acrescenta o diretor, foi o P20, em Sapucaia do Sul, onde registrou-se uma boa qualidade (IQA levemente acima de 70), o que já é motivo de satisfação, uma vez que essa é a primeira vez que um ponto da porção 2 apresenta essa condição desde que o monitoramento foi iniciado, em setembro de 2019.

Já nos pontos monitorados pela Prefeitura de Esteio, os valores de IQA também apresentaram comportamento regular, sem valores discrepantes daqueles encontrados em medições anteriores. "Merece atenção o resultado encontrado no ponto SAP 5, junto da ponte da Av. Presidente Vargas sobre o Arroio Sapucaia, que indica IQA 23,2, considerado muito ruim", alerta o diretor.

Um caso relevante foi verificado nos dias 16 e 17 de fevereiro no trecho do Rio dos Sinos que passa pelo município de Campo Bom, quando foram encontrados peixes mortos. "Isso decorre de uma situação típica. Até o dia 14 de fevereiro enfrentava-se uma estiagem severa, característica dos meses de verão na região da bacia do Rio dos Sinos.