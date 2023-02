Diretoria de Esportes de Taquara recebe doação de materiais para exercícios

A Diretoria Municipal de Esportes de Taquara recebeu em sua sede a doação de colchonetes de espuma, kettlebells, pesos, anilhas, extensores e kits funcionais para serem utilizados nas atividades disponibilizadas à comunidade taquarense, tanto no Parque do Trabalhador, quanto nos distritos de Padilha e Rio da Ilha, onde ocorrem treinos orientados por educadores físicos de forma gratuita.

Os donativos destinados pela empresa Prime Export à Prefeitura de Taquara somam, aproximadamente, R$ 10 mil. "Ficamos muito contentes com essa importante ação em prol do município, que fará a diferença na vida de muitas pessoas que buscam sair do sedentarismo e adquirir hábitos saudáveis para o seu dia a dia", destacou o diretor de Esportes, Joel Dutra.

A prefeita Sirlei Silveira também se pronunciou a respeito da doação, agradecendo à empresa pela solidariedade. "Vivemos um novo tempo em Taquara, onde as pessoas e as empresas confiam na administração municipal, sabem que trabalhamos com seriedade, e isso nos alegra, porque todos saem ganhando", salientou a chefe do Executivo.