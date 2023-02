Estrela decreta situação de emergência

O Governo de Estrela decretou, nesta quarta-feira (22), a situação de emergência no município, causada por conta da estiagem. O ato ocorreu em uma reunião, no gabinete do prefeito Elmar Schneider, na presença do Comitê responsável por monitorar a situação no município. O grupo é formado por membros do Governo de Estrela, Emater/RS-Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela (STR). Segundo relatórios, os prejuízos por conta da estiagem ultrapassam a marca dos R$ 27 milhões em Estrela. O decreto tem validade de 180 dias.

Conforme o engenheiro agrônomo, Álvaro Figueira Trierweiler, da Emater/RS-Ascar, os prejuízos sociais e econômicos causados pela falta de chuvas, ou chuvas irregulares no período do verão, tem afetado de forma consistente as propriedades rurais. "Muitas delas não terão colheita, ou terão uma colheita parcial muito menor do que a projetada", afirma.

Ele entregou um relatório de prejuízos ao prefeito estimado em R$ 27,6 milhões, contabilizando perdas na soja, milho, silagem e pastagens. Por outro lado, o relatório revela que os agricultores do município tomaram em instituições financeiras financiamentos na ordem de R$ 13,3 milhões para investir no custeio das propriedades. Parte deste recurso poderá ser recuperado. "O decreto que assinamos tem por objetivo buscar amenizar em parte as perdas dos nossos agricultores. Ele é peça fundamental na obtenção de recursos e programas do Estado e União. No entanto, já passou da hora de termos políticas públicas permanentes de proteção, seguridade e, em especial, defesa daqueles que produzem nossos alimentos", enfatiza o prefeito Schneider. No ano passado, os agricultores dos municípios com Decreto de Emergência homologado obtiveram o rebate de até 35% nos empréstimos contraídos no período. Para este ano já está anunciado a anistia no Troca-Troca.

Os dados apresentados pela Emater/RS-Ascar foram corroborados pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Agricultura, que também têm acompanhado de perto as propriedades. O secretário de Administração e Segurança Pública, César Augusto Pereira da Silva, lembra que na última semana foi necessário que o município transportasse água potável para subsistência de uma família da zona rural. Já o secretário de Agricultura, Douglas Sulzbach, lembra que mesmo antes da assinatura do Decreto o município vem agindo com obras de infraestrutura que garantam melhor qualidade hídrica nas propriedades, como abertura de reservatórios de água e proteção de nascentes.