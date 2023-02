A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte prorrogou o prazo de inscrições do Chamamento Público para credenciamento de apresentações musicais para 24ª Feira do Livro de Erechim, em abril. O horário das apresentações será definido pela organização posteriormente. As inscrições podem ser feitas até 3 de março. Serão selecionados até oito apresentações de duplas, trios, bandas ou corais, com cachê de mil reais.

Os interessados em participar da seleção deverão apresentar documentos que estão detalhados no edital disponível no site www.pmerechim.rs.gov.br. A entrega da documentação deve ser feita no Departamento de Cultura, na Av. Pedro Pinto de Souza, 100 - Centro ou no e-mail [email protected] , mediante a confirmação de recebimento