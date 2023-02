Aniversário de 68 anos de Sapiranga terá festa no Parque do Imigrante

Sapiranga, conhecida como a Cidade das Rosas e do Voo Livre, completa nesta terça-feira, 28 de fevereiro, 68 anos de emancipação. Para comemorar a data, a prefeitura está preparando uma celebração no Parque do Imigrante, com música, práticas esportivas e a distribuição de um bolo de aniversário que pesará 300 quilos.

A programação terá inicio às 9h, com o passeio ciclístico organizado pelo Grupo Repercussão, com inscrições gratuitas no dia do evento. A tarde, a abertura oficial ocorrerá às 15h30, com o tradicional 'Parabéns para você', além da distribuição do tão aguardado bolo de aniversário. As festividades seguem com os shows da Banda Triou, Brilha Som e San Marino, que tocará até o encerramento da festa.

Outra novidade na festa, são os passeios gratuitos de Dindinho pela cidade. A comunidade também poderá aproveitar também os estandes de comidas típicas, chopp artesanal e brinquedos infláveis para as crianças.

A prefeita Carina Nath destaca a importância da retomada dessa comemoração. "É motivo de orgulho poder retomar uma tradição tão importante da nossa cidade. São 68 anos de muitas histórias e de desenvolvimento em Sapiranga, que se tornou uma cidade inteligente e inovadora, que facilita o dia a dia de sua população".