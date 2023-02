Estrela promove educação para consumo de água no campo

Calor, estiagem, seca. Os problemas recorrentes da falta de chuvas estão intensos em 2023, mas não são uma novidade e se tornam cada vez mais comuns, ano após ano. As comunidades do interior, principalmente as envolvidas com plantio e criação de animais, são as que mais sofrem, porque dependem diretamente da água para a irrigação, dessedentação dos animais e outros fins.

Atento a isto, o Governo de Estrela vem fomentando ações que minimizam os impactos da estiagem. A Secretaria Municipal de Agricultura está elaborando o programa "Produtores de Água". A partir da orientação de profissionais da pasta, tem o objetivo de auxiliar moradores e agricultores a obterem melhor aproveitamento da água da chuva e das fontes naturais, captando e armazenando a mesma, como ainda com objetivo de manter a qualidade dos mananciais.

São diversas linhas de ação e estratégias apontadas pelo programa "Produtores de Água". Segundo o engenheiro agrícola da prefeitura, Arly Volken, é preciso avaliar diversos itens: "Depende muito das necessidades da propriedade, das condições do terreno e inclusive levar em conta as atividades desenvolvidas na propriedade. De acordo com profissional, o programa "Produtores de Água" enfatiza a proteção das fontes para o melhor aproveitamento da água na propriedade, além de incentivar diferentes formas de captar e armazenar a água da chuva, através da implantação de microaçudes, pequenas barragens e cisternas", detalha.

Na última semana, o secretário de Agricultura, Douglas Sulzbach, acompanhou de perto os trabalhos e os reflexos das ações do programa em três diferentes propriedades, com distintas formas de auxílio do programa, nas localidades de Arroio do Ouro, Linha Lenz e Chá da Índia.

De acordo com o secretário Sulzbach, a intenção do programa é aproximar a comunidade agrícola destas soluções e contribuições que a pasta pode dar, seja na cedência de uma máquina, seja na orientação. "E muitas vezes são questões básicas, de baixo custo, com soluções às vezes até mais simples do que imaginamos, mas que podem resolver problemas e trazer muitos benefícios a curto e médio prazo, e ainda maiores num longo período", explica.

"Solicitamos que os produtores entrem em contato relatando a sua situação, para que as informações cheguem até nós. Reforçamos que seguimos com nossas visitas para avaliarmos diretamente onde é possível colaborar, pois o nosso desejo é amenizar os prejuízos nestes períodos de estiagem, onde quem manda é o tempo." Mais informações na Secretaria da Agricultura pelo telefone 3981-1055.