Santo Ângelo terá R$ 2,2 milhões de indicação de emendas parlamentares, após ida de comitiva a Brasília

Em recente investida em Brasília para apresentação de projetos e programas do município buscando a captação de recursos, uma comitiva liderada pelo prefeito de Santo Ângelo e presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Jacques Barbosa, e pelo deputado estadual Eduardo Loureiro (PDT), ficou acertada a indicação de emendas parlamentares no valor de R$ 2,2 milhões.

De acordo com o prefeito, este é um valor inicial acertado com os deputados federais Pompeo de Mattos e Afonso Motta, ambos do PDT, e Elvino Bohn Gass (PT). Jacques informou que Pompeo de Mattos estará indicando para Santo Ângelo R$ 1 milhão, Bohn Gass indicará R$ 800 mil e Afonso Motta R$ 250 mil para obras da gestão e R$ 150 mil para investimentos no Hospital Santo Ângelo, totalizando R$ 2,2 milhões.

Jacques e Loureiro também estiveram em audiência com Chico D'Ângelo, secretário Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Saúde; Marina Alves, diretora adjunta da Fundação Nacional da Saúde; e Leonardo Soares, do setor de inclusão e acompanhamento dos repasses financeiros do ministério; solicitando recursos para investimentos no Hospital Santo Ângelo (HSA).

Foram solicitados R$ 35 milhões para a ampliação da estrutura física do Hospital Santo Ângelo, com a construção de um novo prédio com oito andares, além de R$ 8,5 milhões para aquisição de um aparelho de ressonância magnética para servir aos exames.

As lideranças também articularam na audiência a celeridade no processo que tramita no Ministério da Saúde para a qualificação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas de Santo Ângelo. O prefeito argumenta que a qualificação da UPA irá aumentar em até 100% os repasses federais para a manutenção da unidade, permitindo a ampliação dos serviços para os usuários da saúde pública.