Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 6 mil vagas no Estado

As Agências FGTAS/Sine reabriram nesta quarta-feira (22) após o feriado de Carnaval, oferecendo 6.874 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. Desse total, 5.789 são permanentes e 1.085 temporárias. Das vagas disponíveis nas unidades, 62,22% aceitam pessoas com deficiência, 29,64% não aceitam pessoas com deficiência e 8,14% são exclusivas para pessoas com deficiência.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que tiverem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

A relação de endereços das unidades está disponível no site https://fgtas.rs.gov.br. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito para smartphone no Google Play.

Do total de 5.789 empregos permanentes ofertados no RS, o destaque é para o setor da indústria, com 35% das vagas, seguido pelo setor dos serviços com 27% e comércio com 24% das vagas.

Com relação à experiência, 74% das ocupações não exigem e 29% também não exigem escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, 24,13% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 19,16% Fundamental incompleto. Com relação à remuneração das oportunidades, 39% das ocupações preveem remunerações de 2 a 3 salários mínimos e 34% de 1,5 a 2 salários mínimos.

Das 2.187 vagas permanentes que aceitam pessoas com deficiência, 471 são exclusivas para deficientes.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades de vagas permanentes no RS são: Erechim, com 368 vagas; Garibaldi, com 283; Passo Fundo, com 2195; Vacaria, com 190; e Caxias do Sul, com 186.

As ocupações com os maiores números de vagas permanentes ofertadas são alimentador de linha de produção, vendedor de comércio varejista, trabalhador da pecuária (bovinos de corte), faxineiro, trabalhador polivalente da confecção de calças, atendente de lojas e mercados, e motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

O setor de serviços tem destaque nas vagas temporárias ofertadas. Do total de 1.085 vagas temporárias abertas no RS, 62% pertencem ao setor de serviços, sendo que 86% não exigem experiência e 38% exigem Ensino Médio completo. A faixa salarial varia de 2 a 3 salários mínimos e compreende 67% das vagas disponibilizadas.