Praia do Cassino recebe mutirão de serviços nesta sexta-feira

O Litoral Sul recebe na sexta-feira (24), pela primeira vez, ação integrada dos serviços da Operação RS Verão Total. Das 10h às 17h, na Praia do Cassino, em Rio Grande, órgãos com unidades móveis e prestação de serviços sazonais estarão disponíveis aos veranistas, turistas e moradores, em mutirão inédito na região. Na ocasião, que contará com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, também serão apresentados relatórios de execução dos planos de ação das secretarias que participam da RS Verão Total.

A operação integra o Gabinete de Projetos Especiais (GPE), coordenado pelo gabinete do vice-governador, e ocorre entre os meses de dezembro e março. Abrange, especialmente, municípios das regiões litorânea, serrana e da fronteira do RS. "O nosso objetivo é ampliar a divulgação da operação, mostrando à população toda a sua transversalidade e amplitude", destaca Gabriel.

A execução do mutirão no Cassino conta com a parceria de 39 entes, entre secretarias, fundações e autarquias, que integram a Operação RS Verão Total. Ao todo, cerca de 13 órgãos estarão com serviços disponíveis no dia.

Na Guarita 15, na beira da praia, a Faders promove banho assistido, bocha paralímpica, corrida às cegas, voleibol sentado, e surf adaptado.

No Campo do Praião, haverá serviços do Sine como atendimento de intermediação de mão de obra, orientação para o seguro-desemprego, Carteira de Trabalho Digital, renovação de carteira e teste de artesanato. O Procon terá uma unidade móvel atendendo, orientando e distribuindo material informativo aos consumidores. A Secretaria da Saúde (SES) promove ações de combate à dengue e a animais peçonhentos, ações educativas em saúde e orientação para vacinação. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) realiza triagem de documentos para emissão de carteira de identidade, distribuição de senha para atendimento na unidade do Cassino.

Outros órgãos que promovem atividades durante todo o dia são a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Secretaria da Educação, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o Departamento Estadual de Trânsito, a Corsan e a Emater.