Caxias fiscaliza vagas especiais no estacionamento rotativo

O uso indisciplinado de vagas especiais do Estacionamento Rotativo Regulamentado tem sido motivo de novas reclamações da população junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). Por meio do setor de Acessibilidade, a pasta possui uma campanha permanente de conscientização, "Perceba a placa, proteja a vaga". Através de blitze educativas, os servidores orientam os condutores sobre a utilização das vagas de idosos e PCD. O uso das vagas especiais é proibido a qualquer condutor que não possua credencial específica, que pode ser obtida na SMTTM.

Com a volta às aulas, o tráfego de veículos na área central tem aumentado. Principalmente nas vagas que estão localizadas próximas às escolas, tem havido uso indevido das vagas, visto que pais têm estacionado nas vagas enquanto buscam os filhos nas escolas. Na sexta-feira (17), por exemplo, os servidores observaram uma condutora que utilizou indevidamente uma das vagas para PCD localizada próximo ao cruzamento das ruas Dr. Montaury e Os Dezoito do Forte. Em cerca de 45 minutos, mais três veículos utilizaram a mesma vaga.

A SMTTM alerta que o estacionamento nas vagas especiais, sem credencial, implica em infração gravíssima com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. As credenciais podem ser encaminhadas junto ao setor de Acessibilidade da SMTTM, ao custo de R$ 21,31. As mesmas têm validade por dois anos, mas todas as renovações são gratuitas. As denúncias de uso indevido das vagas especiais podem ser encaminhadas à pasta através do telefone (54) 3290.3915 e pelo e-mail [email protected]