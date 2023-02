O Estação Verão Sesc em Torres entra na reta final da edição de 2023. Neste sábado, 25 de fevereiro, o projeto promove uma oficina de surfe para crianças com deficiência atendidas pela Apae Torres. Os alunos, de 8 a 12 anos de idade, aprenderão sobre o esporte com instrutores especializados na beira da Praia Grande, próximo à Casa de Praia do Sesc, em Torres. A atividade tem início às 10h da manhã. Em caso de chuva, a oficina não será realizada.

Também é atração do Estação Verão mais uma edição do "Guarda-Vidas de Pedra", competição de natação realizada com guarda-vidas de todo o Estado, que atuam na Operação Golfinho. O evento esportivo ocorre na sexta-feira, a partir das 8h. Os participantes saem da Praia do Cal e nadam até a Praia da Guarita, tendo que realizar alguns checkpoints ao longo do trajeto. Dependendo das condições das correntes marítimas, o percurso poderá ser invertido. Mais de 50 guarda-vidas são esperados na competição.