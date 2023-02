O Estação Verão Sesc na Praia do Laranjal, em Pelotas, entra na reta final da temporada de 2023, ainda com diversas atrações para veranistas e moradores. Nesta quinta e sexta-feira, 23 e 24 de fevereiro, o projeto traz novas atrações musicais para animar os fins de tarde e início das noites da praia. As apresentações, na Tenda 10x10, ao lado da Casa de Praia, têm início às 18h. Na quinta-feira, os shows são de Dudu Seronni, às 18h, e Julie Schiavon, às 19h. Na sexta, Pedro Erler se apresenta às 18h, seguido por Sabiá Sabiót às 19h e a Banda Solo Fértil Trio às 20h. As atrações são gratuitas.