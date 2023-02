CVV Santa Cruz inscreve para treinamento de voluntários

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Santa Cruz do Sul está inscrevendo voluntários para a realização de treinamento. O curso, que ocorre de forma on-line formará novos membros, para atuação atendimento ao número 188, no posto municipal da entidade. São requisitos ser maior de 18 anos e possuir uma conexão com a internet, para acesso ao treinamento, que ocorrerá sempre às quintas-feiras, via Google Meet. O treinamento inicia no próximo dia 16 de março.

Segundo a porta-voz do CVV Santa Cruz, Naira Lisane Zanette, o curso que será iniciado faz parte do Programa de Seleção de Voluntários (PSV), realizado anualmente pelo Centro, com objetivo de captar novos membros para o atendimento.

"Como é um trabalho voluntário, sempre precisamos trazer mais pessoas para participar do CVV. Nossa unidade faz parte de uma rede que conta com 120 postos, em todo o país, e atende a uma demanda grande de pessoas que necessitam de um acolhimento ou, simplesmente, precisam ser ouvidas para reduzir a angústia", explica.

O preparatório será semanal, com duração de três horas, sempre às quintas-feiras, das 19h30min às 22h30min, de forma on-line, por meio da plataforma Google Meet. É necessário que o voluntário tenha disponibilidade neste horário e possua uma conexão com a internet acima de 15 mega de capacidade, para conectar-se à reunião virtual. "Todos os voluntários também precisam ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade de quatro horas semanais, pós treinamento. Este tempo será dedicado ao atendimento telefônico na unidade do CVV de Santa Cruz", explica Naira.

Os interessados em participar do Programa de Seleção de Voluntários do CVV podem fazer sua inscrição por meio do e-mail [email protected] Além disso, é possível deixar o nome e o contato telefônico junto ao Corpo de Bombeiros de Santa Cruz, local onde funciona a unidade. Após a inscrição, um dos membros da equipe fará o contato, para agendar a participação do candidato, fornecendo inclusive as informações necessárias para participação do PSV.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) foi fundado em São Paulo, em 1962, e é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, desde 1973. A instituição presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato e de forma gratuita. Ao todo, são em torno de 120 postos em todo o país, e Santa Cruz do Sul tem um deles.