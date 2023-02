Cooperativa Sicredi Pioneira propõe repasse de R$ 2,8 milhões a projetos sociais

Na Sicredi Pioneira, ao fazer suas movimentações financeiras na cooperativa, os associados promovem um resultado econômico que gera impacto social. Para 2023, a Pioneira colocou em votação, nas assembleias com os associados, a destinação de R$ 2,5 milhões ou de R$ 2,8 milhões dos resultados do ano anterior. As entidades interessadas em inscrever projetos neste ano têm até 3 de março para participar.

Desde 2015, o Fundo Social da cooperativa já destinou R$ 9,5 milhões a 1.482 projetos sociais, impactando mais de 587 mil pessoas. Criado há 8 anos, o Fundo Social foi integralmente apoiado pelos associados e pela comunidade. Em 2022, foram R$ 2,1 milhões destinados a 312 projetos nas 21 cidades contempladas pela Pioneira, impactando mais de 108 mil pessoas.

Conforme o estatuto da cooperativa, ao menos 1% dos resultados deverão ser repassados a esse fim. No entanto, a intenção da Pioneira para 2023 é proporcionar um valor maior. Por isso, os associados deverão votar se concordam com a destinação de R$ 2,5 ou de R$ 2,8 milhões.

Para participar, as entidades são instigadas a refletir sobre o impacto que podem gerar na comunidade, transformando seu público-alvo. Os projetos podem ser em três áreas: educação, cultura ou de esporte inclusivo. As propostas são classificadas conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que compõem a Agenda Mundial (Agenda 2030) construída durante a cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável.

Para se inscrever, é preciso acessar o site www.sicredipioneira.com.br/fundosocial, onde é possível consultar um manual completo sobre como preparar a proposta e também acessar o regulamento. A organização destaca a importância de não deixar a inscrição para a última hora, uma vez que as entidades podem tirar dúvidas com a equipe no decorrer do processo e buscar os orçamentos necessários em tempo hábil. É possível contatar os organizadores pelo WhatsApp do Fundo Social, no número (54) 99102-7147.

Em 2022, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) foi uma das entidades contempladas, com o projeto Costurando com Alegria e Alinhavando o Futuro. A proposta teve como objetivo promover o aumento da renda e a qualificação profissional por meio da capacitação de pessoas atendidas pela entidade, bem como de seus familiares. Para tanto, foi realizado um curso de 66 horas para 16 mulheres de diversas idades, em Caxias do Sul.

O recurso aplicado, de R$ 10.602,30, foi utilizado na aquisição de tecidos, linhas e fibra, entre outros materiais de costura, além de três máquinas e honorários de uma oficineira.

O Centro Assistencial Vitória também foi contemplado em 2022, em Caxias do Sul. O projeto Conectados CAV promoveu a formação em informática para mulheres familiares das crianças atendidas pela instituição ou moradoras da comunidade vinculadas ao CRAS Sudeste. O curso, de 60 horas, foi feito por 12 mulheres em situação de vulnerabilidade social. A verba destinada, de R$ 10.483,34, proporcionou a contratação de um profissional e a compra de computador e ar-condicionado.