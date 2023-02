Estão abertas as inscrições nos cursos de qualificação na área de Gastronomia da Universidade do Vale do Taquari - Univates. São três opções de cursos profissionalizantes: Gastronomia Gaúcha, Confeitaria e Cozinha Internacional. As aulas são presenciais e ocorrem na Cozinha Pedagógica, no campus da Univates, em Lajeado.