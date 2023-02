Três Coroas realiza camping acessível em março

Um dos destinos do turismo de aventura do Sul do Brasil, Três Coroas espera mais de mil visitantes para a quarta edição do Camping Acessível, marcada para 4 de março, no Raft Adventure Park, um dos empreendimentos às margens do Rio Paranhana que recebe os visitantes em busca de aventura e diversão. O grande diferencial é que neste dia o público esperado é, em sua maioria, de pessoas com deficiência, e seus acompanhantes.

O evento, que não tem fins lucrativos (a entrada é a doação de 1 quilo de alimento) é organizado pela Associação das Pessoas com Deficiências, Amigos e Familiares, e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Três Coroas, e tem como objetivo promover a prática de esportes de aventura acessíveis e o turismo acessível. Arco e flecha, trilhas, banho de rio, rafting e vivências em botes, stand up paddle, bocha adaptada, badminton e playground adaptado e inclusivo são as modalidades oferecidas.

As atividades iniciam às 8h30min e a programação, que conta também com atrações musicais, segue até às 18h. Pelo menos 120 voluntários devem auxiliar o público na realização dos esportes. A organização do 'Camping Acessível' ainda prevê uma grande descida de rafting acessível, com pelo menos 200 participantes em 30 botes simultâneos na corredeira, a realização da atividade depende da vazão de água no Rio Paranhana.

Mais informações em visitetrescoroas.com.br ou @campingacessiveltrescoroas no Instagram.