Câmara de Caxias do Sul abre seleção para estagiários

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul publicou o edital do processo seletivo público para cadastro reserva para vagas de estágio aos estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior. O documento está disponível no Diário Oficial do Município e no site do Legislativo (www.camaracaxias.rs.gov.br), no menu superior, em "Institucional", no link "Processo Seletivo de Estagiários". As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de 18 de fevereiro a 5 de março de 2023, enviando formulário de inscrição e documentos ao e-mail: [email protected]

A seleção envolve estudantes de Ensino Médio, Técnico em Informática e Ensino Superior. Para essa última etapa, poderão participar acadêmicos dos cursos de: Comunicação Digital, História, Direito, Informática, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Letras.

Entre outros requisitos, os candidatos terão de ter idade igual ou superior a 16 anos. No caso do Ensino Médio, precisam estar matriculados e ter frequência regular na rede de ensino pública ou privada, a partir do 1º ano. Para candidatos do Ensino Superior, a exigência é que estejam matriculados e ter frequência regular em instituição de Ensino Superior pública ou privada, a partir do 2º semestre.

"Esse processo seletivo abre oportunidade aos jovens que estão estudando a conhecerem mais de perto a realidade de atuação em suas áreas. Orientamos a lerem o edital e a se inscreverem. Quem for chamado será muito bem-vindo a ampliar seu aprendizado com nossa equipe de trabalho legislativo", ressalta o presidente da Câmara, vereador Zé Dambrós (PSB).

O formulário de inscrição consta como anexo do edital disponível no site da Câmara. Nele, o candidato deve assinalar o curso no qual está inscrito, segundo o quadro de cursos constante do próprio edital e enviá-lo para o e-mail: [email protected] Juntamente, deve remeter os seguintes documentos: cópia da identidade, do comprovante de matrícula no curso em que foi feita a opção; do boletim do ano anterior ao da inscrição, no caso de candidatos ao estágio do Ensino Médio; e do relatório de notas do último semestre imediatamente anterior ao da inscrição, no caso de candidatos do estágio do Ensino Superior.

Os candidatos que não possuírem acesso à internet poderão obter cópia do formulário de inscrição no Setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 17h.

A supervisão dos atos do processo seletivo ficará sob a responsabilidade do setor de Recursos Humanos (RH) do Legislativo. Mais informações: pelo fone (54) 3218.1600, no setor de RH.