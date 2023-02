Pelotas promove transformação social por meio do taekwondo

A Prefeitura de Pelotas promove a prática esportiva do taekwondo, de forma gratuita, para crianças e jovens da rede municipal de ensino. O projeto Quem Luta Não Briga (QLNB), criado em 2011, desenvolvido pela Secretaria de Educação e Desporto (Smed), tem chamado a atenção da comunidade esportiva. Com títulos de expressão nacional e internacional, os atletas já competiram em países como Coreia do Sul, Egito, Estados Unidos, México, Chile, Peru e Argentina. Com seis núcleos, QLNB atende, aproximadamente, 600 alunos por ano.

O Quem Luta Não Briga já alcançou milhares de jovens pelotenses. A secretária de Educação e Desporto, Adriane Silveira, celebra o desempenho da iniciativa. "O Quem Luta Não Briga é muito mais que um projeto do Desporto. É um projeto que incentiva as crianças e jovens a uma construção de cidadania. Com uma fundamentação pedagógica, aspectos como trabalho em equipe, solidariedade e consciência cidadã são trabalhados diariamente com os alunos. A tendência é que a gente possa investir para ampliar ainda mais essa iniciativa, que é, sem dúvida nenhuma, um projeto de sucesso", afirma a gestora.

A modalidade esportiva de combate olímpico é oferecida pelo Município, gratuitamente, para estudantes das redes pública e privada de ensino. Ao longo dos 12 anos em atividade, o Quem Luta Não Briga já conta com uma série de títulos nacionais e internacionais, uma extensa lista de atletas faixa preta e três ex-alunos convocados para a Seleção Brasileira de Taekwondo.

O coordenador do projeto, faixa preta 6º Dan em taekwondo e mestre em Educação Física pela Escola de Educação Física (Esef) da Universidade Federal de Pelotas, Rossano Diniz, comemora o sucesso dos alunos. "É um sonho realizado para todos nós. Esse resultado é de um trabalho coletivo, construído por todas as instituições parceiras. O Quem Luta Não Briga traz hoje, para os alunos, diversas oportunidades a partir do tatame, o que desperta a vontade de buscarem as suas próprias carreiras profissionais", explica.

Para iniciar no taekwondo, a partir do Quem Luta Não Briga, é preciso ter, no mínimo, sete anos de idade e estar matriculado na rede de ensino, seja em escola municipal, seja privada. Os interessados devem visitar um dos núcleos do projeto e assistir a treinamento e, posteriormente, participar de aula experimental. Após esse primeiro contato, se o aluno gostar e quiser fazer parte da equipe, uma ficha de cadastro on-line é disponibilizada para dar início aos treinos e iniciar as atividades oficialmente.