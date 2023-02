Universidade Feevale em Novo Hamburgo oferece 422 bolsas integrais do Prouni

A Universidade Feevale está disponibilizando 422 bolsas integrais (100%) do Programa Universidade para Todos (Prouni), para ingresso em cursos de graduação neste semestre. Os cursos e turnos disponíveis podem ser consultados em acessounico.mec.gov.br/prouni, site do programa federal onde as inscrições deverão ser realizadas, entre 28 de fevereiro e 3 de março.

As bolsas de estudo são concedidas com base nas notas do Enem. As bolsas são destinadas a candidatos que não têm diploma de curso superior e que fizeram o Enem de 2021 ou 2022, com no mínimo 450 pontos na média das notas e com nota superior a zero na redação. Os interessados devem ter renda bruta familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa (hoje R$ 1.953,00).

O candidato ainda deve atender a, pelo menos, uma condições: ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada; ser pessoa com deficiência; ou ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição, devendo concorrer a bolsas de estudo em cursos de licenciatura e pedagogia.

As inscrições devem ser feitas de 28 de fevereiro a 3 de março, em acessounico.mec.gov.br/prouni. No site, o candidato poderá escolher até duas opções de instituições, cursos e turnos, de acordo com sua ordem de preferência e seu perfil socioeconômico. Os resultados da primeira e da segunda chamada sairão, respectivamente, nos dias 7 e 21 de março. Já as inscrições para a lista de espera acontecerão nos dias 5 e 6 de abril.