Em uma cerimônia nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de Caxias do Sul e o 5º Batalhão de Bombeiros vão entregar à comunidade as instalações da nova sede do Quartel de Bombeiros da Zona Norte, no Bairro Pioneiro. Com a presença do governador Eduardo Leite, o evento dá como concluída uma antiga reivindicação dos moradores da região. O prédio, locado e reformado, substitui a antiga sede, que estava desativada desde março de 2016. O novo quartel tem uma posição estratégica, próxima à rodovia RS-453, e beneficia uma população de cerca de 100 mil pessoas.

O prefeito Adiló Didomenico se empenhou junto aos órgãos competentes para a reativação do quartel e entrega do prédio atual, que ocorre no período previsto na última visita do prefeito ao local, no início de janeiro deste ano. A previsão do comandante do 5º Batalhão de Bombeiros, tenente-coronel Julimar Fortes, é de fazer a entrega oficial do prédio juntamente com 12 novas viaturas e caminhão com autoescada mecânica da marca Magirus.