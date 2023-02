A Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Taquara iniciou a realização de consertos em ponte pênsil do Distrito de Padilha, na divisa com o município de Igrejinha. A madeira está sendo substituída e estão sendo instalados reforços na estrutura da via pública. Segundo o secretário de Obras e Serviços, Bruno Cardoso, a iniciativa da Prefeitura de Taquara é muito importante para preservar a segurança e o bem-estar dos cidadãos taquarenses e das pessoas que vivem no município vizinho.