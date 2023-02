A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade (Sedis) de Estrela vai oferecer uma série de cursos no mês de abril. O objetivo é preparar jovens e adultos para o mercado. Os treinamentos ocorrerão em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que disponibilizará três cursos na área da segurança do trabalho: NR 31, NR 33 e NR 35.

As inscrições serão realizadas de forma presencial, no Departamento do Trabalho, na Rua Pinheiro Machado, 343. "Receberemos os interessados, dando-lhes todas as informações, como idade mínima, carga horária e períodos dos cursos", informa a coordenadora do departamento, a assistente social Raquel Zerbielli Brandão. Conforme ela, entre as orientações está a necessidade dos interessados providenciarem um Atestado de Saúde Ocupacional.