Erechim fecha ano de 2022 com arrecadação de R$ 433 milhões

A Prefeitura de Erechim fechou o ano de 2022, com uma arrecadação de R$ 433 milhões (56,75% transferências recebidas do Estado e da União e 40,82% receitas próprias), valor que representou um aumento de 18,54% em comparação ao ano de 2021.

Os dados foram apresentados no Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2021, na sexta-feira passada (17), na Câmara de Vereadores de Erechim, pelo coordenador financeiro da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, Edson Luis Kammler.

Ele ressaltou que o município fechou o ano de 2022 com mais 19% da despesa em investimentos, o que representa um alto índice, considerando as prefeituras de todo o Brasil.

Segundo Kammler, entre as ações que se destacam da administração municipal, em 2022, pode-se citar investimentos em Educação, com mais de R$ 134 milhões aplicados nesta área, assim como na Saúde, que recebeu mais de R$ 102 milhões.

Além disso, observa Edson, os setores de obras, habitação e segurança pública também tiveram atenção especial, com investimentos que superaram R$ 77 milhões em várias frentes de trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo investiu mais de R$ 31 milhões para promover o desenvolvimento econômico e social. As ações da Secretaria de Meio Ambiente totalizaram mais de R$ 26 milhões investidos; assim como, a atuação da Secretaria de Assistência Social com investimento superior a R$ 17 milhões.

De receitas próprias, o município de Erechim conseguiu arrecadar mais de R$ 176 milhões, o que representa 40,82% do total do orçamento com destaques para a arrecadação do IPTU (R$ 42.515.809,43) e do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) R$ 51.539.797,91. Já de transferências da União e do Estado, o município recebeu mais de R$ 245 milhões, representando 56,75% do total da receita.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, respondeu aos questionamentos do público presente na audiência e aproveitou para apontar os investimentos realizados em todas as áreas. "Aumentamos os investimentos em saúde para 21% do orçamento em 2022, 3% a mais que em 2021; e, também em educação com 31% do orçamento, aumento de 4% de um ano para outro. Damos 61% de aumento para os profissionais da educação em 3 anos. E o Hospital Santa Terezinha, que é um dos maiores planos de saúde pública do Estado, em 2022, fez mais de 234 mil atendimentos na atenção básica, 1.898 na rede de urgência e emergência, 8.421 na saúde mental, 904 em vigilância em saúde e 19.353 em especialidades", enumerou.