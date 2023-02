No Brasil, o assoreamento dos rios é um dos principais desafios ambientais enfrentados, sendo que por conta desse fenômeno a profundidade dos canais diminui e a passagem de navios é comprometida. Dessa forma, a dragagem é utilizada como solução para a limpeza e remoção de sedimentos do fundo das águas. Por isso, para garantir a segurança da navegação do rio Taquari, no Rio Grande do Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está trabalhando ativamente na manutenção e operação da hidrovia.