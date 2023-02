IFRS reajusta bolsas de ensino, pesquisa e extensão

As bolsas destinadas aos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) pela atuação em projetos de ensino, pesquisa e extensão serão reajustadas em 75%. Dessa forma, alunos de ensino médio e superior que desempenham 16 horas de atividades semanais em um projeto com fomento interno (incentivo do próprio IFRS) passam a receber R$ 700,00 mensalmente.

O reajuste segue o que está sendo concedido às bolsas de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), anunciado pelo governo federal na quinta-feira passada. O IFRS usa como referência esses valores, que estavam congelados havia dez anos. Os novos valores serão aplicados a partir de 1 de maio de 2023.

Para este ano, os projetos de ensino, pesquisa, extensão e indissociáveis (que integram as três áreas) estão em fase de elaboração ou submissão aos processos de seleção. A instituição atualmente recebe inscrições nos editais de fomento interno (leia aqui o texto Editais de fomento e bolsas do IFRS para projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão estão publicados).

No IFRS, é obrigatório a todos os projetos com fomento interno terem a atuação de estudantes bolsistas. Os projetos atendem demandas da comunidade e impulsionam o desenvolvimento sustentável das regiões em que a instituição está presente.

O reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck, destaca que o reajuste é uma forma de reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido pelos bolsistas nessas ações. "As bolsas também contribuem para a permanência dos estudantes no IFRS. E a atuação estimula a vivência de novas situações, a identificar a abrangência das diferentes áreas profissionais, bem como a experimentar práticas educativas, científicas e inovadoras. Dessa forma, impactam positivamente no desenvolvimento acadêmico e na formação integral e cidadã", salienta o reitor.

Portanto, o reajuste das bolsas de fomento interno do IFRS são os seguintes: para 16h, o valor passa de R$ 400,00 para R$ 700,00; para 12h, vai de R$ 300,00 para R$ 525,00; para 8h, de R$ 200,00 para R$ 350,00; e para 4h, de R$ 100,00 para R$ 175,00.