Grupo Pereira chega ao RS e abre 200 vagas de emprego em Canoas

O supermercadista Grupo Pereira, está chegando ao Rio Grande do Sul e, para isso, está com 200 vagas de emprego para diversas áreas em Canoas. As ofertas de emprego serão para a loja Fort Atacadista, com inauguração prevista ainda para o primeiro semestre. Também serão oferecidas vagas para pessoas com deficiência (PCD).

A seletiva dos candidatos acontecerá dia 20 de fevereiro, no CTG Raízes da Tradição (Rua Eng. Kindler, 991 -- Harmonia), das 9h às 16h, e no dia 23, no Sine (Rua Ipiranga, 140 - Centro), das 8h às 16h, ambos em Canoas. Para concorrer a uma vaga no Grupo Pereira é preciso comparecer com currículo impresso e documento de identidade -- se levar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é necessário que seja a nova versão.

Entre as vagas disponíveis estão operador de caixa, repositor, auxiliar de prevenção, auxiliar de perecíveis, auxiliar de TI, técnico de manutenção, auxiliar de estacionamento, conferente, auxiliar administrativo de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), cozinheira, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira e auxiliar de carga e descarga. É preciso ter Ensino Fundamental completo e Ensino Médio -- dependendo da vaga -- e não é necessário ter experiência prévia, isso porque o Grupo oferece treinamento a todos os colaboradores.

Nos dias de seletiva, os candidatos passarão por uma triagem e conversarão com o gestor responsável por cada área. Em três dias, receberão a resposta.

A expectativa é que a contratação tenha início na primeira quinzena de março. Vale lembrar que é preciso ter disponibilidade de horário e de viagem, já que todo o treinamento será realizado em Santa Catarina, com tudo pago pela empresa.