Estrela renova auxílio a regentes de coral

O prefeito em exercício de Estrela, João Carlos Schäfer, assinou a minuta de renovação da parceria entre o município de Estrela e a Liga de Corais, responsável pelo custeio dos regentes dos 18 grupos organizados que mantém o canto coral ativo na cidade. A parceria possibilita que as atividades sejam feitas com ensaios semanais e que os grupos participem de apresentações durante o ano.

Conforme o presidente da Liga, Charles João Gregory, o auxílio que começou em meio à pandemia da Covid salvou os grupos. "Teríamos muitos corais fechados hoje sem este recurso. Os regentes são de fundamental importância para manutenção dessa tradição", reflete. O canto coral é tão antigo quanto o município de Estrela, com alguns grupos, como o Coral Santa Cecília, cuja fundação ocorre ainda antes da independência do município.

Para o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Setcel), Joel Mallmann, poder contar com grupos organizados nas diversas comunidades é um privilégio para Estrela. O secretário anunciou que no mês de maio, a Liga e seus corais componentes serão convidados para uma noite especial, onde se apresentarão no Centro Cultural Celso Brönstrup. "Será um dos eventos de abertura do aniversário de Estrela. Uma oportunidade para comunidade desfrutar de mais de uma centena de vozes da nossa gente", diz.