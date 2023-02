A União reconheceu a situação de emergência no município de Giruá. Com base em levantamentos realizados no município, o Executivo Municipal decretou situação de emergência no dia 20 de janeiro, a qual teve seu reconhecimento à nível estadual publicado no dia 13 de fevereiro. Dezenas de municípios da região noroeste já decretaram, ou estão em fase de decretar situação de emergência pelas perdas em lavouras e também nas propriedades rurais que sentem a falta de água, em razão da escassez das chuvas.