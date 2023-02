Caxias tem aumento na busca de vagas na Educação Infantil

Desde a abertura do segundo prazo de inscrições para a faixa de 4 e 5 anos da Educação Infantil na rede pública de Caxias do Sul, em 13 de fevereiro, a Central de Matrículas, que gerencia a distribuição de vagas nas escolas estaduais e municipais da cidade, entregou uma média de 50 senhas de atendimento por dia. Em apenas 48 horas, os servidores registraram aproximadamente 400 novas inscrições. Durante o ano de 2022 inteiro, a Central de Matrículas recebeu 4622 solicitações destinadas aos chamados anos iniciais da educação.

Em 2023, só até a tarde da quarta-feira passada (15), as candidaturas a um lugar na rede pública para a idade obrigatória de ingresso chegavam a 2975, com um total de 2589 crianças já designadas para matrícula. A fim de atender a demanda extraordinária na faixa de 4 e 5 anos, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) abriu 179 turmas novas de pré-escola. E, em relação a 2022, já estão matriculadas 3700 crianças a mais.

"A situação é bastante anormal. O Município já está verificando possibilidades e estudando alternativas, inclusive, se houver a necessidade, de um credenciamento emergencial. Principalmente para a questão da Educação Infantil. Após este período, serão tomadas providências. Mas todos os encaminhamentos estão sendo feitos para acolher estas famílias, que vêm tanto da rede privada quanto, até mesmo, de outros países", revela a secretária municipal de Educação, Sandra Negrini.

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) já está trabalhando com equipe reforçada para dar conta da demanda excepcionalmente alta para o período. De acordo com os dados informados pelas famílias no momento do cadastro para a busca de vaga na rede pública, cerca de 80% do fluxo acima do normal vem de crianças de escolas privadas.

Mas também se verifica a incidência elevada de demandas migratórias. Só nesta semana, um contingente significativo e também incomum de famílias estrangeiras buscou atendimento na rede de serviço social de Caxias do Sul. Além de muitos grupos numerosos, com casos de até 10 filhos em idade escolar, o que chamou atenção das equipes técnicas foi o nível de preparo com que quase todos os novos moradores desembarcaram no município, já sabendo onde e como deveriam proceder para encaminhar o Cadastro Único.

As matrículas dos contemplados com vagas pelo primeiro prazo de inscrições ocorreram de 2 de janeiro a 10 de fevereiro nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef) e de 6 a 10 de fevereiro nas Escolas de Educação Infantil (EEI). Para os inscritos no segundo prazo, as respostas estão sendo dadas diretamente por telefone, tão logo são obtidas pelos servidores.

Nesta segunda (20) e terça-feira (21), a Central de Matrículas presta atendimento externo das 10h às 16h e na quarta-feira, das 8h às 16h, com efetivo reduzido.