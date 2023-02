O Programa de Artes de Gramado abrirá inscrições para as audições entre os dias 22, 23 e 24 de fevereiro, das 13h30min às 19h, na Sala de Convivência da Sede do Programa, no Expogramado. O candidato precisa apresentar apenas o RG para comprovação de idade mínima, de 10 anos nas diversas modalidades e de 12 anos para o teatro. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais.

Para todas as modalidades, serão aprovados 17 alunos. Os interessados devem ficar atentos a Página do Facebook ou Instagram do Programa de Artes, onde serão divulgadas mais informações. O Programa de Artes oferecerá oito modalidades: ballet, jazz, sapateado, técnica vocal, teatro, tecido e lira, acrobacias, e equilíbrio e malabares.